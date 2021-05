Tommaso Zorzi | salta la conduzione di un programma su Italia 1

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 maggio 2021) Brutte notizie in arrivo per. L’influencer del momento sta cominciando a perdere dei colpi. Dopo aver vinto il GF Vip 5, una delle edizioni di maggiore successo della rete, il giovane si è cimentato in diversi programmi televisivi. A quanto pare, però, la sovraesposizione mediatica non sta giovando esattamente a suo favore. Si vociferava, infatti, che Mediaset avesse intenzione di affidare aanche ladi un nuovo, che andrà in onda su1 prossimamente. Tali indiscrezioni, apprendiamo da TVBlog, sono drasticamente scemate. Il successo didopo il GF Vip 5 La carriera dipare stia decollando dopo la fine del reality show condotto da Alfonso ...