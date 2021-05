Rigore non concesso a Mertens e quello dato a Cuadrado: così si falsa la Serie A (Di lunedì 24 maggio 2021) Napoli-Verona è fatta anche di un episodio da moviola discutibile: il Rigore non concesso a Mertens. Udogie si disinteressa completamente del pallone, nemmeno lo tocca mai, pensa solo a spingere il calciatore del Napoli. Si può dire che il comportamento del giocatore del Verona è quantomeno ingenuo, dato che bastava accompagnare l’attaccante del Napoli. Invece Udogie cerca il contatto con Mertens, lo fa cadere e lo sbilancia in maniera evidente. Chiffi ed il Var decidono di non concedere il Rigore a Mertens e tutto passa in archivio, anche a causa della prestazione del Napoli davvero imbarazzante. Rigori Mertens e Cuadrado: trova le differenze Eppure il Rigore non concesso a Mertens ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 24 maggio 2021) Napoli-Verona è fatta anche di un episodio da moviola discutibile: ilnon. Udogie si disinteressa completamente del pallone, nemmeno lo tocca mai, pensa solo a spingere il calciatore del Napoli. Si può dire che il comportamento del giocatore del Verona è quantomeno ingenuo,che bastava accompagnare l’attaccante del Napoli. Invece Udogie cerca il contatto con, lo fa cadere e lo sbilancia in maniera evidente. Chiffi ed il Var decidono di non concedere ile tutto passa in archivio, anche a causa della prestazione del Napoli davvero imbarazzante. Rigori: trova le differenze Eppure ilnon...

