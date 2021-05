Napoli, De Laurentiis saluta Gattuso con un tweet (Di lunedì 24 maggio 2021) La notizia era nell’aria ma il Presidente l’ha ufficializzata via social La stagione del Napoli si è conclusa con l’amaro in bocca, con un pareggio con il Verona, che non ha permesso ai partenopei di qualificarsi in Champions League. Da mesi si sapeva anche che Gennaro Gattuso avrebbe lasciato la guida della squadra e così a fine match è arrivato il concedo in forma ufficiale. Con un tweet il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha salutato il tecnico biancocelesti. Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 maggio 2021) La notizia era nell’aria ma il Presidente l’ha ufficializzata via social La stagione delsi è conclusa con l’amaro in bocca, con un pareggio con il Verona, che non ha permesso ai partenopei di qualificarsi in Champions League. Da mesi si sapeva anche che Gennaroavrebbe lasciato la guida della squadra e così a fine match è arrivato il concedo in forma ufficiale. Con unil Presidente del, Aurelio Dehato il tecnico biancocelesti. Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De— AurelioDe(@ADe) May 23, ...

Advertising

RMCsport : ???? Gennaro Gattuso quitte le Napoli. - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, DE LAURENTIIS: 'Caro Rino, ti auguro successi ovunque Felice di aver trascorso quasi due… - GoalItalia : De Laurentiis lo conferma ufficialmente: Gattuso non è più l'allenatore del Napoli ?? - CiuccioMagliaNa : RT @sechesi: Sul sito del Napoli ci sono gli auguri a De Laurentiis ma non una nota del club su Gattuso. In scia con 3 mesi di silenzio sta… - sarahdandrea : RT @sechesi: Sul sito del Napoli ci sono gli auguri a De Laurentiis ma non una nota del club su Gattuso. In scia con 3 mesi di silenzio sta… -