Morto Aldo Forbice, per 18 anni è stata la voce di Zapping su Rai Radio 1 (Di lunedì 24 maggio 2021) Si è spento a 80 anni Aldo Forbice, giornalista Rai e storico conduttore di Zapping. Forbice era nato a Catania il 23 settembre del 1940. Appena 20enne si era trasferito a Milano dove aveva cominciato la sua collaborazione con l’Avanti, nel 1970 inizia la sua esperienza in Rai con il comando di “Turno C” primo programma in Italia dedicata al mondo del lavoro. Poi l’esperienza del Tg1 per il quale coordina le sedi regionali, fino alla nascita di Zapping trasmissione quotidiana Radiofonica del Giornale Radio Uno datata 1994. Il contenitore di attualità di Rai Radio 1 sarà condotto da Forbice per i 18 anni seguenti. Intellettuale, profondamente laico, spesso controcorrente, Forbice è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Si è spento a 80, giornalista Rai e storico conduttore diera nato a Catania il 23 settembre del 1940. Appena 20enne si era trasferito a Milano dove aveva cominciato la sua collaborazione con l’Avanti, nel 1970 inizia la sua esperienza in Rai con il comando di “Turno C” primo programma in Italia dedicata al mondo del lavoro. Poi l’esperienza del Tg1 per il quale coordina le sedi regionali, fino alla nascita ditrasmissione quotidianafonica del GiornaleUno datata 1994. Il contenitore di attualità di Rai1 sarà condotto daper i 18seguenti. Intellettuale, profondamente laico, spesso controcorrente,è ...

