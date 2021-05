Maneskin, molti francesi chiedono la squalifica, interviene un ministro: “L’Eurovision responsabile dell’onore dello show” (Di lunedì 24 maggio 2021) Sono più di 24 ore che migliaia di francesi sui social chiedono la squalifica dei Maneskin. Il motivo lo conosciamo tutti ed ha a che fare con delle accuse diffamatorie e senza alcun fondamento. Questa polemica in Francia ha fatto così tanto rumore che è arrivata in tv e un giornalista ha addirittura chiesto il parere di un politico. Il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian a Rtl France ha dichiarato che non spetta a lui decidere se togliere la vittoria all’Italia. L’uomo ha continuato dicendo che L’Eurovision ha una sua commissione, che esaminerà il caso ed eventualmente farà dei test. “Questo Eurovision è una bella festa. Il secondo posto di Barbara Pravi è comunque un onore per noi francesi. Spetta alla commissione etica delL’Eurovision decidere, ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 maggio 2021) Sono più di 24 ore che migliaia disui socialladei. Il motivo lo conosciamo tutti ed ha a che fare con delle accuse diffamatorie e senza alcun fondamento. Questa polemica in Francia ha fatto così tanto rumore che è arrivata in tv e un giornalista ha addirittura chiesto il parere di un politico. Ildegli Esteri Jean-Yves Le Drian a Rtl France ha dichiarato che non spetta a lui decidere se togliere la vittoria all’Italia. L’uomo ha continuato dicendo cheha una sua commissione, che esaminerà il caso ed eventualmente farà dei test. “Questo Eurovision è una bella festa. Il secondo posto di Barbara Pravi è comunque un onore per noi. Spetta alla commissione etica deldecidere, ...

