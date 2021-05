L'Italia da oggi è tutta in zona gialla. 72 decessi, minimo dall'inizio dell'anno (Di lunedì 24 maggio 2021) tutta l'Italia da oggi è in zona gialla. Con il passaggio della Val d'Aosta - ultima regione arancione - il nostro paese si trova adesso nella fascia Di rischio moderata dove - tra l'altro - è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 24 maggio 2021)l'daè in. Con il passaggioa Val d'Aosta - ultima regione arancione - il nostro paese si trova adesso nella fascia Di rischio moderata dove - tra l'altro - è ...

Advertising

TeresaBellanova : Oggi e domani in tutta Italia trovate i banchetti di @ItaliaViva. L'occasione per incontrare finalmente i territori… - ItaliaViva : Grande successo per #IVinpiazza ieri, con più di 500 banchetti in tutta Italia. E oggi si riparte, vi aspettiamo in… - marattin : Sono volentieri passato a salutare al banchetto di @Italiaviva_fe , che oggi anche a Ferrara - come in tutte le pia… - Samira1577 : RT @GuidoDeMartini: ?? XXIIII MAGGIO ?? OGGI nella data simbolica del 24 maggio, primo giorno della 1^ guerra mondiale per l’Italia, il DL 44… - TOSADORIDANIELA : RT @brichiel: l'Italia è un paese marcio che crolla,Conte e il m5s stavano sistemando le cose (penso al lavoro di Bonafede Toninelli Azzoli… -