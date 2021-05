L'azienda di manutenzione della funivia: 'Ultimo check a novembre, quel cavo sarebbe dovuto durare ancora... ' (Di lunedì 24 maggio 2021) I magistrati della Procura di Verbania sono andati subito sul posto dell'incidente a Stresa per fare le prime verifiche dell'accaduto: 'Sarà tutto oggetto di verifiche di carattere tecnico nei ... Leggi su globalist (Di lunedì 24 maggio 2021) I magistratiProcura di Verbania sono andati subito sul posto dell'incidente a Stresa per fare le prime verifiche dell'accaduto: 'Sarà tutto oggetto di verifiche di carattere tecnico nei ...

