La Supercoppa Inter-Juve si giocherà in Arabia (Di lunedì 24 maggio 2021) “La prossima partita della finale di Supercoppa italiana sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio”. Così a Radio Anch’io sport il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. “La questione dei diritti umani? “Abbiamo un contratto firmato due o tre L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) “La prossima partita della finale diitaliana sarà inSaudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Conntus sarà uno spot per il nostro calcio”. Così a Radio Anch’io sport il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. “La questione dei diritti umani? “Abbiamo un contratto firmato due o tre L'articolo

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Supercoppa italiana a Riad: Inter-Juve si giocherà con ogni probabilità a gennaio - tancredipalmeri : Inter-Juventus finale di Supercoppa Italiana - AMinghetti : RT @CalcioFinanza: La Supercoppa Inter-Juve si giocherà in Arabia Saudita - PietroPecchioni : RT @GBorzillo: #Inter-Juventus, Supercoppa italiana, si giocherà in Arabia Saudita. Pare. Si dice. Perché il calcio è della gente. Buongior… - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: La Supercoppa Inter-Juve si giocherà in Arabia Saudita -