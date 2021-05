Knockout City: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 24 maggio 2021) In un periodo in cui gli sparatutto la fanno da padrone tra i giochi multiplayer competitivi, c’è chi osa, proponendo una propria alternativa. Dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia, quest’oggi vogliamo condividre con voi la Recensione di Knockout City, disponibile su PC e Console tramite il Game Pass Ultimate e prova gratuita di 10 giorni su tutte le altre piattaforme. Knockout City Recensione Sviluppato da EA, Knockout City è un gioco multiplayer competitivo basato sul Dodgeball. Dimenticate il genere Battle Royale, le armi da fuoco o magie varie, avrete a disposizione solo delle palle classiche o speciali per annientare gli avversari. Il gioco si apre con la creazione e personalizzazione del personaggio, editor piuttosto scarno in ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 24 maggio 2021) In un periodo in cui gli sparatutto la fanno da padrone tra i giochi multiplayer competitivi, c’è chi osa, proponendo una propria alternativa. Dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia, quest’oggi vogliamo condividre con voi ladi, disponibile su PC e Console tramite il Game Pass Ultimate e prova gratuita di 10 giorni su tutte le altre piattaforme.Sviluppato da EA,è un gioco multiplayer competitivo basato sul Dodgeball. Dimenticate il genere Battle Royale, le armi da fuoco o magie varie, avrete a disposizione solo delle palle classiche o speciali per annientare gli avversari. Il gioco si apre con la creazione e personalizzazione del personaggio, editor piuttosto scarno in ...

