Incidente Funivia Mottarone: perché è accaduto e come mai il freno di sicurezza non ha funzionato (Di lunedì 24 maggio 2021) La Funivia Stresa-Mottarone parte dal lido di Stresa, in riva al Lago Maggiore, davanti alle Isole Borromee, e sale a 1385 metri sul Mottarone. Ieri verso le 12,30 il cavo trainante si è spezzato e la cabina in salita, con 15 persone a bordo, è precipitata nel vuoto a pochi metri dalla stazione di monte. Sono 14 i morti, tra cui 2 bambini. Un terzo bambino è ricoverato a Torino. La procura di Verbania indaga per omicidio colposo. Secondo le ricostruzioni di queste ore, la cabina era quasi arrivata alla stazione di monte quando, forse per un cedimento del carrello, il cavo trainante si è spezzato. La cabina è retrocessa per cento metri lungo il cavo portante e ha preso rapidamente velocità. Subito dopo ha urtato con violenza contro l’ultimo pilone dell’impianto. Alcune persone sono state sbalzate fuori nell’impatto. Otto corpi sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) LaStresa-parte dal lido di Stresa, in riva al Lago Maggiore, davanti alle Isole Borromee, e sale a 1385 metri sul. Ieri verso le 12,30 il cavo trainante si è spezzato e la cabina in salita, con 15 persone a bordo, è precipitata nel vuoto a pochi metri dalla stazione di monte. Sono 14 i morti, tra cui 2 bambini. Un terzo bambino è ricoverato a Torino. La procura di Verbania indaga per omicidio colposo. Secondo le ricostruzioni di queste ore, la cabina era quasi arrivata alla stazione di monte quando, forse per un cedimento del carrello, il cavo trainante si è spezzato. La cabina è retrocessa per cento metri lungo il cavo portante e ha preso rapidamente velocità. Subito dopo ha urtato con violenza contro l’ultimo pilone dell’impianto. Alcune persone sono state sbalzate fuori nell’impatto. Otto corpi sono ...

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - Quirinale : #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande a… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - 75simonetta : RT @ilpost: Cosa si sa dell’incidente della funivia del Mottarone - MaricaGusmitta : RT @PagliariniSte: La #funivia Stresa-Mottarone si stacca e precipita nel vuoto per 100 metri, con genitori che, in quei secondi, avranno… -