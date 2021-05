Il Fatto si tuffa sulla tragedia della funivia

(Di lunedì 24 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:50 Laa Stresa, tanti commenti sui giornali anche se ancora nessuno conosce le cause. 05:25 Parola ai commensali. 07:10 Il solitoQuotidiano: le nuove norme sugli appalti moltiplicheranno simili tragedie. 09:40 Parola ai commensali. 12:15 La Verità racconta il sequestrato di un imprenditore in Sudan da due mesi, ma non fa notizia poiché non è un volontario. 13:25 Il Domani insistetassa di successione con un articolo surreale in cui dice che la disuguaglianza in Italia è colpa di Berlusconi. Detto da un giornale proprietà di un italiano che si èsvizzero… 17:30 Lite sul blocco dei licenziamenti, l’ira di Confindustria 17:40 Mattarella chiede la riformagiustizia… 18:00 Parola ai ...

Google sinel settore retail, e lo fa in grande stile: tramite un comunicato pubblicato giovedì, ... Dinulla di diverso rispetto a quanto fa Apple nei suoi oltre 500 store sparsi in tutto il ...... soltanto all'undicesima gara in F1, svernicia la McLaren di Berger e siin quarta posizione ... Oggi ho avuto fortuna, ma il mio lavoro l'ho. Ho spinto al massimo per tutta la gara, ...Si tuffa in mare per una sessione di pesca subacquea, ma scompare letteralmente nel nulla. Ad Ercolano l'apprensione è tanta per F.C., 53 anni, pescatore subacqueo che nella mattinata di ieri si era t ...Piazza di Siena 2021, pronti a partire: un tuffo nel passato che proietta al futuro. Dopo un anno di stop forzato causa pandemia, l’ovale verde di Piazza di Siena è pronto ad ...