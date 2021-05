Funivia Stresa-Mottarone: le cause della tragedia (Di lunedì 24 maggio 2021) Ieri, poco dopo le 12, si è verificata una tristissima tragedia. In Piemonte, in provincia di Verbania, è precipitata una cabina della Funivia Stresa-Mottarone con a bordo 15 persone, 13 delle quali morte sul colpo (tra cui un bimbo di 2 anni e uno di 6). Gli altri 2 a bordo, che sono precipitati giù con la ferrovia, sono due bambini di 9 e 5 anni: elitrasportati in codice rosso all’ospedale di Torino, il bambino più grande, che era stato intubato in Rianimazione, non ce l’ha fatta. Sono 5 le famiglie coinvolte. La Funivia è caduta a causa di una rottura di un cavo portante La cabina era arrivata quasi all’ultimo pilone, erano soltanto 300 i metri che mancavano all’arrivo, quando si è rotto un cavo portante che l’ha fatta precipitare in una zona boscosa. Intanto, la Procura di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Ieri, poco dopo le 12, si è verificata una tristissima. In Piemonte, in provincia di Verbania, è precipitata una cabinacon a bordo 15 persone, 13 delle quali morte sul colpo (tra cui un bimbo di 2 anni e uno di 6). Gli altri 2 a bordo, che sono precipitati giù con la ferrovia, sono due bambini di 9 e 5 anni: elitrasportati in codice rosso all’ospedale di Torino, il bambino più grande, che era stato intubato in Rianimazione, non ce l’ha fatta. Sono 5 le famiglie coinvolte. Laè caduta a causa di una rottura di un cavo portante La cabina era arrivata quasi all’ultimo pilone, erano soltanto 300 i metri che mancavano all’arrivo, quando si è rotto un cavo portante che l’ha fatta precipitare in una zona boscosa. Intanto, la Procura di ...

