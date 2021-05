È morto Aldo Forbice | storico conduttore radiofonico di Zapping

(Di lunedì 24 maggio 2021) Èquesta mattina a Roma,. Giornalista, saggista, scrittore, con una lunghissima carriera in Rai, conclusa comedisu Radio Uno,era nato a Catania nel 1940: arrivato giovanissimo all’Avanti a Milano, entra in Rai alla fine degli anni 60. Nel 1970 è alla guida di “Turno C” la prima trasmissione in Italia dedicata al mondo del lavoro. Passa poi al Tg1 come coordinatore delle sedi regionali, alla fine degli anni ’80 è vicedirettore del G3. Nel 1994 nasce, la trasmissione quotidiana radiofonica del Giornale Radio Uno checondurrà per ben 18 anni. Intellettuale, profondamente laico, spesso controcorrente,è stato impegnato per lunghissimi anni ...

ROMA. È morto questa mattina a Roma, Aldo Forbice. Giornalista, saggista, scrittore, con una lunghissima carriera in Rai, conclusa come storico conduttore di Zapping su Radio 1, Forbice era nato a Catania ...