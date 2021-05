Alessandra Paoloni | «Il successo non è tutto | sono una scrittrice in cammino» INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 24 maggio 2021) Non si ferma maidi, sopratfra i giovani, è un vulcano di idee. Le sue passioni? Il romance e il fantasy, generi in cui è ormai specializzata. E se il suo esordio letterario risale al 2008 adesso è una consolidata autrice per Newton Compton e Delrai Edizioni.adQuali progetti sta coltivando attualmente? Sto per varcare una soglia importante nel mio lavoro dedicato alla scrittura e ai libri. Ho l’opportunità di diventare curatrice di una collana di libri per ragazzi con una nuova casa editrice. Anche per Delrai e Newton Compton ho affrontato il tema della scrittura per i più giovani: è qualcosa che mi affascina e costituisce per me una nuova sfida. Lei è un’autrice molto ...