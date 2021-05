Addio ad Aldo Forbice, giornalista e storico conduttore radiofonico della Rai (Di lunedì 24 maggio 2021) Si è spento questa mattina a Roma a 80 anni Aldo Forbice. Forbice era nato a Catania nel 1940, era giornalista, saggista, scrittore, con una lunghissima carriera in Rai, conclusa come storico ... Leggi su globalist (Di lunedì 24 maggio 2021) Si è spento questa mattina a Roma a 80 anniera nato a Catania nel 1940, era, saggista, scrittore, con una lunghissima carriera in Rai, conclusa come...

