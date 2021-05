X Factor | Ludovico Tersigni sostituisce Cattelan | chi è e cosa fa

(Di lunedì 24 maggio 2021) Svolta per Sky e Xma anche per il giovane attoreche a quanto pare ha convinto i vertici di rete e la produzione del format d’essere la persona giusta per sostituireche dopo 10 anni di presenza nel programma di giovani talenti musicali punta ad un programma innovativo nella rete di stato. Secondo quanto riferito da Dagospiaè un volto nuovo che piace al pubblico, soprattutto quello giovane, che nelle sue interpretazioni in Summertime e Skam ha dimostrato d’essere intraprendente e di talento.solonotizie24d’attore a conduttore d’XSostituire l’estro, la bravura e l’originalità dinon sarà facile ma ...

Al suo posto alla guida di Xsu Sky è stato sceltoTersigni , attore noto al pubblico teen per essere stato protagonista delle serie Skam Italia e Summertime. L'intrattenimento è una ...L'attore, classe 1995 , è il nuovo conduttore di XTersigni, dall'esordio con lo zio Diego Bianchi a Skam Italia Nato a Roma,ha sempre vissuto a Nettuno. Ha esordito al ...Ludovico Tersigni X Factor, il programma sopravviverà al post-Cattelan? Una scelta inaspettata quella del giovane attore, che potrebbe rivelarsi ...In questi ultimi mesi, i giovani si stanno prendendo molto spazio in televisione. Sembrerebbe esserci in atto un vero e proprio ricambio generazionale in I giovani stanno finalmente prendendo un bel p ...