Ultime Notizie Roma del 23-05-2021 ore 16:10 (Di domenica 23 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno la credibilità della magistratura la capacità di discutere fiducia e imprescindibile Per lo svolgimento della vita della Repubblica lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella nel bunker dell’ucciardone a Palermo dove ha ricordato Giovanni Falcone nel universario della sua morte Ha ribadito che si sta contro la mafia o si è complice non ci sono alternative gli strumenti non mancano si prosegua a far luce sulle ombre e sospetti e si affrontino in maniera decisiva i progetti di riforma per il Presidente della Repubblica la mafia come diceva Antonino Caponnetto teme più la scuola della giustizia perché l’istruzione toglie l’erba sotto i piedi dalla cultura mafiosa quindi ho sentimenti di contrapposizione contese polemiche all’interno della magistratura ne minano il prestigio e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno la credibilità della magistratura la capacità di discutere fiducia e imprescindibile Per lo svolgimento della vita della Repubblica lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella nel bunker dell’ucciardone a Palermo dove ha ricordato Giovanni Falcone nel universario della sua morte Ha ribadito che si sta contro la mafia o si è complice non ci sono alternative gli strumenti non mancano si prosegua a far luce sulle ombre e sospetti e si affrontino in maniera decisiva i progetti di riforma per il Presidente della Repubblica la mafia come diceva Antonino Caponnetto teme più la scuola della giustizia perché l’istruzione toglie l’erba sotto i piedi dalla cultura mafiosa quindi ho sentimenti di contrapposizione contese polemiche all’interno della magistratura ne minano il prestigio e ...

Advertising

Corriere : Lo studio: Pfizer e AstraZeneca «molto efficaci» per ceppo indiano - fanpage : L'ad di #Moderna Bancel punta a vaccinare anche la fascia 12-17 anni - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - ViViCentro : Dalla morte del bandito Giuliano ad oggi, niente è cambiato. Lo Stato non parla, commemora ma non ricorda. Di sicur… - Marilenapas : RT @fanpage: Quasi mezzo miliardo di #vaccini somministrati in Cina -