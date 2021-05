Tutta Castiglioni all' ultimo addio per Chiara | la figlia di Meoni

(Di domenica 23 maggio 2021) Desiderava tornare a casa, tra gli affetti e le cose della sua vita, prima della malattia. Sei mesi di ospedale non sono bastati a salvarla da quel male incurabile che non le ha dato scampo....

Desiderava tornare a casa, tra gli affetti e le cose della sua vita, prima della malattia. Sei mesi di ospedale non sono bastati a salvarla da quel male incurabile che non le ha dato scampo. Chiara ...la comunità si stringe al dolore della famiglia. Ancora tanti sogni da realizzare nel cuore ... proclamo per l'intera giornata di domani il lutto cittadino della tua amata. Grazie del ...Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d’oro nei 50 rana femminile agli Europei di nuoto a Budapest. La neo detentrice del record del mondo, con 29”30, ha preceduto la finlandese Ida Hulkko, argento, e ...Il sindaco Agnelli in lacrime, il ricordo di Daniele Bennati. La folla commossa. Una malattia implacabile non lascia scampo alla ragazza di 18 anni: ...