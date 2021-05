Strage di Capaci, Mattarella: “O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative” (Di domenica 23 maggio 2021) “Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non vi sono alternative”. E’ un passaggio del discorso del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel bunker dell’Ucciardone per la celebrazione dell’anniversario della Strage di Capaci. “O si sta contro la mafia o si è il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 23 maggio 2021) “Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si stalao si èdei mafiosi. Non vi”. E’ un passaggio del discorso del Capo dello Stato, Sergio, nel bunker dell’Ucciardone per la celebrazione dell’anniversario delladi. “O si stalao si è il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

