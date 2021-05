Strage di Capaci: i cani di Velasco fanno la guardia all'aula bunker (Di domenica 23 maggio 2021) Bellano (Lecco), 23 maggio 2021 " Ci sono 53 cani di ferro, lamiere e cemento nell' aula bunker dell'Ucciardone a Palermo dove quest'oggi è stato il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 23 maggio 2021) Bellano (Lecco), 23 maggio 2021 " Ci sono 53di ferro, lamiere e cemento nell'dell'Ucciardone a Palermo dove quest'oggi è stato il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel ...

Advertising

_Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - Quirinale : #Mattarella: Provenendo da Punta Raisi si passa dal monumento che rammenta la terribile strage di #Capaci: è un pun… - chetempochefa : Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina con la testa alta muore una volta sola -… - MercuriRibelle : RT @DatabaseItalia: I MISTERI DELLA STRAGE DI CAPACI: “Mafia, Massoneria E Appalti”: Falcone Ucciso Per L’informativa Caronte Dei Ros Di F… - RomoloVisconti1 : RT @_Carabinieri_: Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falcone i… -