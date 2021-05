Strage al Mottarone, l'ultimo sms di Roberta: 'Stiamo salendo in funivia'. Era il suo compleanno (Di domenica 23 maggio 2021) Strage sulla : l'ultimo sms prima di morire. Tra le vittime anche , 40 anni proprio oggi, e Angelo Vito Gasparro, 45, morti nell'incidente di Mottarone, erano coniugi residenti nel Piacentino, ... Leggi su leggo (Di domenica 23 maggio 2021)sulla : l'sms prima di morire. Tra le vittime anche , 40 anni proprio oggi, e Angelo Vito Gasparro, 45, morti nell'incidente di, erano coniugi residenti nel Piacentino, ...

Advertising

sole24ore : Strage sul #Mottarone, precipita la funivia: 13 morti, 2 bambini feriti gravi - Il Sole 24 ORE @sole24ore - Tg3web : In Piemonte la strage della funivia che da Stresa porta al Mottarone. Una domenica tragica proprio nel giorno della… - rtl1025 : ?? 'La situazione è critica. Entrambi i bambini sono in pericolo di vita'. Così Fabrizio Gennari direttore della chi… - infoitinterno : Strage al Mottarone, l'ultimo sms di Roberta Pistolato: «Stiamo salendo in funivia». Era il suo compleanno - Llukas79 : RT @VittorioBanti: La strage di Stresa in una delle zone più ricche d'Ita (anche di servizi statali) DIMOSTRA lo stato delle nostre infrast… -