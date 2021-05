Spezia-Roma 2-2 | Mkhitaryan evita il fallimento | è Conference League

(Di domenica 23 maggio 2021) Due gol a testa per tempo efinisce in parità: i giallorossi rimontano e conquistano l’accesso allaper il rotto della cuffia. Sassuolo beffato Al “Picco”,si chiude sul punteggio di 2-2 e si consuma così la beffa per il Sassuolo che fino al minuto 84 era in. Poi il gol diè stato fondamentale per il campionato dei giallorossi, mai così vicino al, dopo un primo tempo orrendo, dove i liguri erano andati avanti meritatamente di due reti con l’ex-Verde e Pobega. Il contemporaneo successo dei neroverdi contro i cugini della Lazio ha probabilmente dato una scossa allanella ripresa. Fonseca – all’ultima in ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Roma

Ladi Fonseca pareggia in extremis contro lodi Italiano e si regala così la qualificazione alla Conference League, lasciando fuori il Sassuolo di De Zerbi che chiude a quota 62 punti ...Commenta per primo Ultima sulla panchina dellaper Paulo Fonseca , che dopo il pareggio con loparla a Sky Sport : 'Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla, l'ho detto ai ragazzi all'intervallo. Nella ripresa abbiamo segnato due gol ...Un’altra sconfitta all’ultimo turno. Come accaduto sempre con Inzaghi in panchina. A Reggio Emilia passa il Sassuolo che, però, non guadagna un posto in Conference League a ...Questa sera alle ore 20:45, vanno in scena i match dell’ultimo turno di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento dei match Sassuolo-Lazio, Spezia-Roma e Torino-Benevento: TORINO-BENEVENTO: ...