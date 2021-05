Semplificazioni | Lattanzio Pd | ' liberalizzazione subappalto spalanca Pnrr a mafie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Oltre che al debito buono, il Governo deve avere il coraggio di guardare al lavoro buono, che significa garantito, equamente retribuito, sicuro. Ladelè una scelta inaccettabile che va invece in tutt'altra direzione". Così il deputato del Partito Democratico Paolo, Presidente del Comitato sulle infiltrazioni mafiose in epoca Covid in Commissione Antimafia. "L'innalzamento del tetto dei subappalti agevola offerte ribassiste che ci riportano indietro di anni e soprattutto espone lavoratori e lavoratrici ad un sistema di ricatto perché le imprese saranno portate ad abbassare i costi e quindi a fare margine su materiali utilizzati, paghe dei lavoratori e investimenti in sicurezza, con una forte deresponsabilizzazione per le stazioni appaltanti". "Inoltre l'appalto ...