Roma, saluto a Fonseca: «Difficoltà inedite con te, in bocca al lupo» – VIDEO

La Roma si congeda da Paulo Fonseca: la gara contro lo Spezia sarà l'ultima in panchina per il tecnico portoghese

La Roma saluta Paulo Fonseca: dopo la gara contro lo Spezia, partirà l'era Mourinho. Ecco il messaggio sui social. «Quella di stasera sarà l'ultima partita sotto la guida di Fonseca. Grazie Mister per questi due anni con noi. Insieme abbiamo affrontato Difficoltà inedite, lontano dai nostri tifosi. In bocca al lupo per il futuro e daje Roma per la sfida di questa sera!».

