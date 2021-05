Roberto Angelini via da Propaganda Live ma Diego Bianchi lo perdona: pioggia di critiche (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo le polemiche, Roberto Angelini ha deciso di prendersi una pausa da Propaganda Live, ma le parole di perdono di Diego Bianchi in tv riaccendono le critiche: “Ho sentito quello che ha detto e ho cambiato canale“. La vicenda è una delle più chiacchierate degli ultimi giorni: Roberto Angelini, musicista e ristoratore, è finito nel L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo le polemiche,ha deciso di prendersi una pausa da, ma le parole di perdono diin tv riaccendono le: “Ho sentito quello che ha detto e ho cambiato canale“. La vicenda è una delle più chiacchierate degli ultimi giorni:, musicista e ristoratore, è finito nel L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

SimoneCosimi : Non sapevo neanche che Roberto #Angelini facesse il ristoratore. Ma la domanda è: caro Roberto, o questa storia la… - tpi : Parla la ragazza accusata da Angelini: “Bob mi ha messo alla gogna ma io non farò lo stesso”. E un’amica: “Lui le h… - HuffPostItalia : Roberto Angelini lascia Propaganda Live: 'Mi prendo una pausa. Chiedo scusa ancora' - danielamarch8 : RT @Giul_Granato: E no, caro Roberto Angelini. Non funziona così. 'Un piccolo imprenditore cosa avrebbe potuto fare?' Semplicemente un con… - aradici_ : RT @Ljliocka: Allora, facciamo il sunto. Roberto Angelini, di sua iniziativa, pubblica un post in cui piange perché la Guardia di Finanza g… -