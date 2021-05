Padelli ringrazia i tifosi | “Indimenticabile quello che stanno facendo”

(Di domenica 23 maggio 2021) Intervistato da Dazn, Daniele, ha parlato di questa giornata di festa: “Da quando abbiamo vinto, ici fanno sentire tutto il loro amore emento. Anche il viaggio che abbiamo fatto per arrivare allo stadio, per me è qualcosa di. Difficilmente riesco a spiegare a parole, è una cosa che devi vivere e provare dentro per capire cos’è realmente”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

