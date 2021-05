“Oltre lo specchio”, aderisce Resilienza Legale: “Noi dalla parte delle donne” (Di domenica 23 maggio 2021) di Erika Noschese Si allarga sempre di più il progetto “Oltre lo specchio” della salernitana Teresa Giordano, per sostenere le donne in terapia oncologica. Grazie alla distribuzione delle pink box, delle vere e proprie scatole rosa per la raccolta fondi, dallo scorso mese di settembre è presente presso il day hospital oncologico dell’Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, diretto dalla dottoressa Clementina Savastano, un macchinario rivoluzionario in grado di prevenire o ridurre la caduta dei capelli delle donne sottoposte a chemioterapia. Gli acclarati e ormai consolidati benefici psicologici, introdotti dal “Paxaman Scalp cooler”, dell’Azienda inglese Paxaman, sono stati purtroppo offuscati dall’emergenza sanitaria da covid19, ma ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 maggio 2021) di Erika Noschese Si allarga sempre di più il progetto “lo” della salernitana Teresa Giordano, per sostenere lein terapia oncologica. Grazie alla distribuzionepink box,vere e proprie scatole rosa per la raccolta fondi, dallo scorso mese di settembre è presente presso il day hospital oncologico dell’Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, direttodottoressa Clementina Savastano, un macchinario rivoluzionario in grado di prevenire o ridurre la caduta dei capellisottoposte a chemioterapia. Gli acclarati e ormai consolidati benefici psicologici, introdotti dal “Paxaman Scalp cooler”, dell’Azienda inglese Paxaman, sono stati purtroppo offuscati dall’emergenza sanitaria da covid19, ma ...

