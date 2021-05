No, Damiano dei Måneskin non stava assumendo cocaina agli Eurovision (Di domenica 23 maggio 2021) Se proprio dovesse servire specificarlo – e, a quanto pare, è così – Damiano dei Måneskin non ha pippato cocaina durante la diretta della finale dell’Eurovision Contest 2021. Su Twitter, a un certo punto della serata, è comparso il cinguettio di un utente – che ora è stato cancellato – che allude al fatto che Damiano stia sniffando una striscia di cocaina in diretta televisiva. Non ci è voluto molto perché la rete si riempisse di accuse al cantante, che sono arrivate anche sotto il tweet di esultanza di Fedez per la vittoria e per l’Eurovision 2022 – che sarà in Italia, visto il risultato -. Si tratta, ovviamente, della bufala cocaina Damiano che riguarda l’Eurovision del giorno. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 23 maggio 2021) Se proprio dovesse servire specificarlo – e, a quanto pare, è così –deinon ha pippatodurante la diretta della finale dell’Contest 2021. Su Twitter, a un certo punto della serata, è comparso il cinguettio di un utente – che ora è stato cancellato – che allude al fatto chestia sniffando una striscia diin diretta televisiva. Non ci è voluto molto perché la rete si riempisse di accuse al cantante, che sono arrivate anche sotto il tweet di esultanza di Fedez per la vittoria e per l’2022 – che sarà in Italia, visto il risultato -. Si tratta, ovviamente, della bufalache riguarda l’del giorno. LEGGI ANCHE >>> ...

