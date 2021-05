Mattarella: "La mafia esiste ancora ma non è invincibile" (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - La mafia c'è ancora ma non è invincibile. Sergio Mattarella torna nell'aula bunker da cui la Repubblica ha inferto duri colpi alla criminalità organizzata e nell'anniversario della strage di Capaci afferma: "La mafia, lo sappiamo, esiste tuttora. Non è stata ancora definitivamente sconfitta. Estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale. Per questo è necessario tenere sempre la guardia alta e l'attenzione vigile da parte di tutte le forze dello Stato. Ma la condanna popolare, ampia e possente, ha respinto con efficacia, in modo chiaro, corale e diffuso, i crimini, gli uomini, i metodi, l'esistenza della mafia". "Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza - ha esortato il Capo dello Stato -: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non ... Leggi su agi (Di domenica 23 maggio 2021) AGI - La mafia c'èma non è. Sergiotorna nell'aula bunker da cui la Repubblica ha inferto duri colpi alla criminalità organizzata e nell'anniversario della strage di Capaci afferma: "La mafia, lo sappiamo, esiste tuttora. Non è statadefinitivamente sconfitta. Estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale. Per questo è necessario tenere sempre la guardia alta e l'attenzione vigile da parte di tutte le forze dello Stato. Ma la condanna popolare, ampia e possente, ha respinto con efficacia, in modo chiaro, corale e diffuso, i crimini, gli uomini, i metodi, l'esistenza della mafia". "Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza - ha esortato il Capo dello Stato -: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non ...

