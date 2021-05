Marca: Zidane ha chiesto una settimana di riflessione al Real (Di lunedì 24 maggio 2021) Con l’addio di Gattuso, sancito dal tweet del presidente De Laurentiis, resta aperto ora il capitolo allenatore per il Napoli. Tra i nomi più quotati in questi giorni c’è quello di Massimiliano Allegri, che sarebbe la prima scelta del Napoli, ma il tecnico toscano è in attesa del Real Madrid che gli avrebbe chiesto tempo prima di prendere una decisione. Il Real infatti attende di capire quale sarà il futuro di Zidane e, secondo quanto riporta questa sera Marca, il tecnico avrebbe chiesto una settimana di riflessione prima di prendere decisioni Per ora, il francese trascorrerà l’intera settimana fuori Madrid riflettendo sul suo futuro, se continuerà o meno a guidare la squadra bianca. Al suo ritorno nella capitale, ci sarà una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021) Con l’addio di Gattuso, sancito dal tweet del presidente De Laurentiis, resta aperto ora il capitolo allenatore per il Napoli. Tra i nomi più quotati in questi giorni c’è quello di Massimiliano Allegri, che sarebbe la prima scelta del Napoli, ma il tecnico toscano è in attesa delMadrid che gli avrebbetempo prima di prendere una decisione. Ilinfatti attende di capire quale sarà il futuro die, secondo quanto riporta questa sera, il tecnico avrebbeunadiprima di prendere decisioni Per ora, il francese trascorrerà l’interafuori Madrid riflettendo sul suo futuro, se continuerà o meno a guidare la squadra bianca. Al suo ritorno nella capitale, ci sarà una ...

