M¥SS KETA torna a farsi sentire: e questa volta non c'è DPCM che tenga (Di domenica 23 maggio 2021) Le date del tour 2021 di Myss KETA: concerti, scaletta, canzoni e cosa sapere. Il mondo della musica è pronto a ripartire con concerti e live! Così, dopo l'annuncio del tour di diversi artisti come Nek, Deddy e Aka 7even è il turno di M¥SS KETA che torna a esibirsi dal vivo e con la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Yuro_23 : Il Pagante ft. M¥SS KETA - ADORO (Official Video) - __irw__ : SAN MARINO COSA SONO QUEGLI OCCHIALI E BURQA À LA M¥SS KETA INACCETTABILE #Eurovision - Gio_Aredhel : Malgi, basta dire 'pazzesca' altrimenti in testa continua a partirmi M¥SS Keta ???????? #Eurovision - PorcoParmenide : RT @mari_ofpeace: M¥SS KETA per favore vieni a SAN GIOVANNI VALDARNO - mari_ofpeace : M¥SS KETA per favore vieni a SAN GIOVANNI VALDARNO -

Ultime Notizie dalla rete : M¥SS KETA Puglia da cantare, tutti i concerti dell'estate ... James Senese Napoli Centrale, Sons Of Kemet e Laura Agnusdei (12/8), Iosonouncane, Ginevra Nervi e Franco D'Andrea & dj Rocca (13/8), Frah Quintale, Ariete e Post Nebbia (14/8), M¥Ss Keta, Licia ...

Il cartellone completo del Locus Festival 2021 (30 luglio - 18 agosto) :: News :: OndaRock ... Locorotondo - tickets Ore 21:00 - Live: FRAH QUINTALE / ARIETE / POST NEBBIA Domenica 15 AGOSTO Masseria Ferragnano , Locorotondo - tickets Ore 21:00 - Live: M ¥SS KETA / LICIA LANERA / POPULOUS ...

