Letta prova a rompere il duopolio Salvini-Conte. Ma il popolo social… (Di domenica 23 maggio 2021) Il 18 febbraio il governo di Mario Draghi incassa la fiducia alla Camera con il voto favorevole di 535 deputati, appena 5 astenuti e solo 56 contrari. Un mese, precisamente il 14 marzo, l’assemblea del Partito Democratico sceglie Enrico Letta quale successore di Nicola Zingaretti con 860 voti a favore, 4 astensioni e 2 voti contrari. Infine, la sera del 1° aprile, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si carica sulle spalle la mutazione del Movimento 5Stelle con l’intervento all’assemblea dei gruppi parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali e amministratori locali. Le date e i dati, che in sé sono privi di un significato valoriale, al contrario se inseriti in un Contesto specifico diventano fondamentali punti di ancoraggio per scalare le pareti della politica italiana, come in questo caso, in cui l’intento è quello ... Leggi su formiche (Di domenica 23 maggio 2021) Il 18 febbraio il governo di Mario Draghi incassa la fiducia alla Camera con il voto favorevole di 535 deputati, appena 5 astenuti e solo 56 contrari. Un mese, precisamente il 14 marzo, l’assemblea del Partito Democratico sceglie Enricoquale successore di Nicola Zingaretti con 860 voti a favore, 4 astensioni e 2 voti contrari. Infine, la sera del 1° aprile, l’ex presidente del Consiglio Giuseppesi carica sulle spalle la mutazione del Movimento 5Stelle con l’intervento all’assemblea dei gruppi parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali e amministratori locali. Le date e i dati, che in sé sono privi di un significato valoriale, al contrario se inseriti in unsto specifico diventano fondamentali punti di ancoraggio per scalare le pareti della politica italiana, come in questo caso, in cui l’intento è quello ...

Advertising

Antonello2011 : La politica si fonda sul potere di decidere chi e quanto deve pagare le tasse. @EnricoLetta lancia la sfida a Salvi… - RoyBerardi : @PoliticaPerJedi Una patacata inutile e diseducativa , perché solo propagandistica, invece..! Sballata persino nei… - Tino44588447 : RT @PieroSavaresi: @lbianchetti @QuinziUgo Siete rimasti così delusi perché lo avete sopravvalutato, #Letta era stato già provato e non ave… - danieledv79 : RT @PieroSavaresi: @lbianchetti @QuinziUgo Siete rimasti così delusi perché lo avete sopravvalutato, #Letta era stato già provato e non ave… - GLettera : La follia del Parigino Enrico Letta, sembra non avere limiti. Oltre alle pazzie, che presenta in campo politico, ad… -