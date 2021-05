Le nuove linee guida di Figliuolo. Italia in giallo (e vede il bianco) (Di domenica 23 maggio 2021) Raggiunte 30 milioni di persone (di cui un terzo immunizzate totalmente). Restano operativi gli hub vaccinali ma è il momento di pensare anche a riportare l'attività nelle strutture ordinarie. Si ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 23 maggio 2021) Raggiunte 30 milioni di persone (di cui un terzo immunizzate totalmente). Restano operativi gli hub vaccinali ma è il momento di pensare anche a riportare l'attività nelle strutture ordinarie. Si ...

Advertising

emiliobolles : RT @pbecchi: Salto di qualità, del resto previsto. L’obbligo vaccinale per il personale sanitario verrà esteso a tutti. Lo stanno valutando… - Totopri3 : RT @pbecchi: Salto di qualità, del resto previsto. L’obbligo vaccinale per il personale sanitario verrà esteso a tutti. Lo stanno valutando… - DaridaGabriele : RT @pbecchi: Salto di qualità, del resto previsto. L’obbligo vaccinale per il personale sanitario verrà esteso a tutti. Lo stanno valutando… - sferriam : RT @pbecchi: Salto di qualità, del resto previsto. L’obbligo vaccinale per il personale sanitario verrà esteso a tutti. Lo stanno valutando… - MinervaMcGrani1 : RT @pbecchi: Salto di qualità, del resto previsto. L’obbligo vaccinale per il personale sanitario verrà esteso a tutti. Lo stanno valutando… -