La settimana si chiude con un aumento delle schiarite (Di domenica 23 maggio 2021) Si chiude un altro weekend dal tempo incerto: vediamo se migliorerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE Prosegue il flusso di correnti di origine atlantica che favorisce variabilità e il passaggio di alcuni sistemi nuvolosi, il più intenso dei quali previsto per la giornata di lunedì. Domenica 23 maggio 2021 Tempo Previsto: Fino al mattino presto nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, confinate ad Alpi e Prealpi. Nel corso della mattinata cessazione dei fenomeni e ampie schiarite a partire dalle zone di pianura, in successiva estensione anche alle zone alpine nel corso della giornata. Molto bassa la possibilità di locali rovesci nel corso del pomeriggio sulle zone montuose; assenza di fenomeni in pianura. Temperature: Massime in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) Siun altro weekend dal tempo incerto: vediamo se migliorerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE Prosegue il flusso di correnti di origine atlantica che favorisce variabilità e il passaggio di alcuni sistemi nuvolosi, il più intenso dei quali previsto per la giornata di lunedì. Domenica 23 maggio 2021 Tempo Previsto: Fino al mattino presto nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, confinate ad Alpi e Prealpi. Nel corso della mattinata cessazione dei fenomeni e ampiea partire dalle zone di pianura, in successiva estensione anche alle zone alpine nel corso della giornata. Molto bassa la possibilità di locali rovesci nel corso del pomeriggio sulle zone montuose; assenza di fenomeni in pianura. Temperature: Massime in ...

