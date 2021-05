Jurgen Conings, quel Rambo in fuga che odia i migranti e terrorizza il Belgio (Di domenica 23 maggio 2021) Sorvegliato da tempo dai servizi di sicurezza, Jurgen Conings è riuscito a sfuggire a un mandato di arresto dopo che aveva minacciato di uccidere diversi politici di area progressista e di «farla pagare cara» al dottor Marc Van Ranst il più noto e mediatico virologo del Paese. Ora, ricercato da 500 poliziotti, minaccia attentati Jurgen Conings. 46 anni, è un veterano delle guerre in Kosovo, Afghanistan e Iraq. Uno tosto come si dice in gergo, decorato per i suoi atti di valore sul campo di battaglia ma censurato più volte dalle gerarchie militari per i suoi propositi violenti e razzisti nei confronti dei migranti e del “sistema” che li protegge. Sorvegliato da tempo dai servizi di sicurezza, Conings è riuscito a sfuggire a un mandato di arresto dopo che aveva minacciato di ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Sorvegliato da tempo dai servizi di sicurezza,è riuscito a sfuggire a un mandato di arresto dopo che aveva minacciato di uccidere diversi politici di area progressista e di «farla pagare cara» al dottor Marc Van Ranst il più noto e mediatico virologo del Paese. Ora, ricercato da 500 poliziotti, minaccia attentati. 46 anni, è un veterano delle guerre in Kosovo, Afghanistan e Iraq. Uno tosto come si dice in gergo, decorato per i suoi atti di valore sul campo di battaglia ma censurato più volte dalle gerarchie militari per i suoi propositi violenti e razzisti nei confronti deie del “sistema” che li protegge. Sorvegliato da tempo dai servizi di sicurezza,è riuscito a sfuggire a un mandato di arresto dopo che aveva minacciato di ...

Advertising

leone52641 : RT @scenarieconomic: Jurgen Conings: il Rambo belga armato fino ai denti ed in fuga - claudio_2022 : Jurgen Conings: il Rambo belga armato fino ai denti ed in fuga. - 7hiva : Chissà se questo Rambo Belga riuscirà a vendicare almeno in parte questo scempio ?? - scenarieconomic : Jurgen Conings: il Rambo belga armato fino ai denti ed in fuga - lumaca4377 : RT @EsteriLega: ???????????? Gruppi paramilitari di tutta Europa stanno lodando le gesta di Jurgen Conings, e annunciano che se ne avrà bisogno i… -

Ultime Notizie dalla rete : Jurgen Conings Jurgen Conings: il Rambo belga armato fino ai denti ed in fuga Centinaia di militari belgi, con l'aiuto dei militari tedeschi e olandesi che controllano i confini, stanno dando la caccia al Rambo belga, Jurgen Conings, che, dopo aver litigato con un suo superiore, si è preso quattro lanciamissili anticarro, una mitragliatrice ed una pistola e si è dato alla macchia nei parchi naturali nella zona del ...

Militare con lanciarazzi minaccia il virologo: è caccia all'uomo Le forze armate sono state concentrate principalmente nella zona boschiva al confine con i Paesi Bassi, luogo in cui è stata rinvenuta l'auto di Conings. L'autore delle minacce è già conosciuto dalle ...

Jurgen Conings, quel Rambo in fuga che odia i migranti e terrorizza il Belgio Il Dubbio Il soldato radicalizzato belga è nella lista dell’Interpol Photo: screenshot Interpol Jürgen Conings, il soldato radicalizzato in fuga Belgio, ricercato per attività terroristica è ora nella lista dell’Interpol, scrive VRT, ed è ufficialmente ricercato a live ...

Belgio, ancora caccia all’uomo: l’esercito alla ricerca del soldato di estrema destra (LaPresse) – Continua la ricerca delle truppe speciali belghe del soldato di estrema destra, già inserito in una lista di terroristi ricercati, che è riuscito a scappare con una diverse di armi pesan ...

Centinaia di militari belgi, con l'aiuto dei militari tedeschi e olandesi che controllano i confini, stanno dando la caccia al Rambo belga,, che, dopo aver litigato con un suo superiore, si è preso quattro lanciamissili anticarro, una mitragliatrice ed una pistola e si è dato alla macchia nei parchi naturali nella zona del ...Le forze armate sono state concentrate principalmente nella zona boschiva al confine con i Paesi Bassi, luogo in cui è stata rinvenuta l'auto di. L'autore delle minacce è già conosciuto dalle ...Photo: screenshot Interpol Jürgen Conings, il soldato radicalizzato in fuga Belgio, ricercato per attività terroristica è ora nella lista dell’Interpol, scrive VRT, ed è ufficialmente ricercato a live ...(LaPresse) – Continua la ricerca delle truppe speciali belghe del soldato di estrema destra, già inserito in una lista di terroristi ricercati, che è riuscito a scappare con una diverse di armi pesan ...