Inter, il segnale di Zhang: siparietto durante la festa (Di domenica 23 maggio 2021) siparietto sul prato del Meazza durante la festa Scudetto dell’Inter di Conte. Un gesto eloquente da parte di Steven Zhang. E’ festa grande per l’Inter. La vittoria dello Scudetto era matematica da qualche settimana, ma con l’ultima partita e la vittoria contro l’Udinese, è arrivato anche il momento di sollevare la coppa ed ovviamente dare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 maggio 2021)sul prato del MeazzalaScudetto dell’di Conte. Un gesto eloquente da parte di Steven. E’grande per l’. La vittoria dello Scudetto era matematica da qualche settimana, ma con l’ultima partita e la vittoria contro l’Udinese, è arrivato anche il momento di sollevare la coppa ed ovviamente dare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Hakimi e il gesto misterioso che ha entusiasmato i tifosi dell'Inter: Il terzino marocchino taglia la rete della po… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Nessun segnale dell'Inter per De Paul' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Nessun segnale dell'Inter per De Paul' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Nessun segnale dell'Inter per De Paul' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Nessun segnale dell'Inter per De Paul' -