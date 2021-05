Il piccolo Giuseppe realizza il suo sogno: l’incontro con Insigne è emozionante (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gioia ed emozione ieri pomeriggio a Napoli per Giuseppe, un bimbo malato che ha finalmente realizzato il suo sogno: incontrare dal vivo Lorenzo Insigne. Giuseppe, è un piccolo guerriero di 11 anni di Torre Annunziata, provincia di Napoli, che dal suo primo giorno di vita lotta con una malattia che non ha scalfito nemmeno per un secondo la sua voglia di vivere. Il ragazzo qualche tempo fa aveva lanciato un appello, nel quale chiedeva la possibilità di poter incontrare il capitano azzurro. Ieri il sogno di incontrare Lorenzo Insigne è diventato realtà. Giuseppe è stato invitato dal calciatore napoletano, nel centro sportivo dove si allenano proprio i calciatori del suo amato Napoli. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gioia ed emozione ieri pomeriggio a Napoli per, un bimbo malato che ha finalmenteto il suo: incontrare dal vivo Lorenzo, è unguerriero di 11 anni di Torre Annunziata, provincia di Napoli, che dal suo primo giorno di vita lotta con una malattia che non ha scalfito nemmeno per un secondo la sua voglia di vivere. Il ragazzo qualche tempo fa aveva lanciato un appello, nel quale chiedeva la possibilità di poter incontrare il capitano azzurro. Ieri ildi incontrare Lorenzoè diventato realtà.è stato invitato dal calciatore napoletano, nel centro sportivo dove si allenano proprio i calciatori del suo amato Napoli. ...

