Giovanni Falcone, 29 anni dalla strage di Capaci: Salerno non dimentica (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Oggi, a distanza di 29 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita a causa di un attentato della mafia il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicilio, sono tanti gli esponenti del mondo politico istituzionale salernitano che hanno voluto ricordare quanto accaduto. Tra i primi a postare sul suo profilo Facebook un ricordo, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per il quale “La mafia voleva uccidere i valori di legalità e giustizia. Il loro esempio di rettitudine continuerà ad essere un faro per tutti noi”. Il deputato del Pd, Piero De Luca chiede allo ”Stato di non abbassare la guardia, di continuare a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Oggi, a distanza di 29diin cui persero la vita a causa di un attentato della mafia il giudice, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicilio, sono tanti gli esponenti del mondo politico istituzionale salernitano che hanno voluto ricordare quanto accaduto. Tra i primi a postare sul suo profilo Facebook un ricordo, il sindaco diVincenzo Napoli per il quale “La mafia voleva uccidere i valori di legalità e giustizia. Il loro esempio di rettitudine continuerà ad essere un faro per tutti noi”. Il deputato del Pd, Piero De Luca chiede allo ”Stato di non abbassare la guardia, di continuare a ...

Advertising

poliziadistato : Palermo #23maggio 1992 Nella #stragediCapaci morirono i giudici Giovanni #Falcone e #FrancescaMorvillo e i poliziot… - caritas_milano : 'Contano le azioni non le parole' Giovanni #Falcone Francesca Morvillo Vito Schifani Rocco Dicillo Antonio Montin… - _Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - Vemendamento : RT @Lory0074: 'Occorre sbarazzarsi una volta per tutte delle equivoche teorie della mafia figlia del sottosviluppo, quando in realtà essa… - ElySiosopulos : 29 anni dall'esplosione che uccise Giovanni Falcone, Francesco Morvillo e gli agenti Schifani, Dicillo e Montinar… -