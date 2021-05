Funivia precipitata | chi sono le vittime | tra loro Roberta | morta nel giorno del suo compleanno

(Di domenica 23 maggio 2021)14 ledella tragedia avvenuta oggi poco dopo le 13:00 a causa del crollo di una cabina dellaStresa-Mottarone a bordo della quale c’erano 15 persone, tra cui tre bambini di due, cinque e nove anni. Tredici personemorte sul colpo, tra cui il bimbo di due anni, mentre il bambino di nove è deceduto qualche ora dopo all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata l’unico superstite, il bimbo di 5 anni. Tra le persone morte c’è anchePistolato, nata a Bari il 23 maggio del 1981 e residente a Castel San Giovanni (Piacenza): oggi festeggiava il suo, i suoi 40 anni. Aveva voluto celebrarli in modo diverso dal solito, una data da ricordare, il passaggio agli “anta”, che invece ha segnato ...

Intorno alle 12:30 di oggi, domenica 23 maggio, lache collega Stesa al monte Mottarone èda un'altezza di circa 20 metri, per poi rotolare rovinosamente verso valle per altre ...Leggi AncheMottarone Stresa, la cabina èa 100 metri dall'ultimo pilone prima della stazione d'arrivo Serena Cosentino , 27 anni di Diamante, da alcuni mesi si era trasferita a ...Un tragico incidente costato la vita a 14 persone, tra cui due bambini, di 2 e 9 anni. Un cavo della funivia del Mottarone, in Piemonte, si è spezzato a 100 metri dalla vetta e la cabina è precipitata ...Verbania, precipita la funivia Stresa-Mottarone: 14 il bilancio finale delle vittime dell'incidente. Tredici persone sono morte sul colpo, tra cui un bimbo di due anni, mentre un altro ...