F1, GP Monaco 2021: disastro Mercedes ai box, la gomma di Bottas non entra e arriva il ritiro (Di domenica 23 maggio 2021) disastro della Mercedes ai box per il pit stop di Valtteri Bottas che diventa uno psicodramma. Il pilota finlandese rientra per il cambio gomme ma l'anteriore destra non entra e non riescono a saldarla alla monoposto. Si perde così un sacco di tempo e non sembra possibile risolvere il problema in fretta. Dunque arriva addirittura il ritiro, quando Bottas si trovava al secondo posto.

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ? Leclerc resta in pole al GP di Monaco: il cambio Ferrari è salvo! #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, dalla Saint Devote alla Rascasse: così sono le curve di Monaco #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Gran Premio di Montecarlo, la Ferrari di Leclerc era in pole ma non riesce a partire. “Triste, ma è così che funziona… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Gran Premio di Montecarlo, la Ferrari di Leclerc era in pole ma non riesce a partire. “Triste, ma è così che funziona… -