F1, Charles Leclerc avrebbe vinto partendo dalla pole? Verstappen avrebbe giocato sull'overcut (Di domenica 23 maggio 2021) Charles Leclerc chiude la sua domenica di casa, quella del Gran Premio di Monaco, quinta prova del Mondiale di F1 2021, sotto il podio ad applaudire con enorme sportività Max Verstappen, Carlos Sainz e Lando Norris. Per il monegasco queste ore devono essere davvero durissime, non c'è alcuna ombra di dubbio. Dal sogno di poter vincere per la prima volta tra le strade che conosce palmo a palmo, infatti, è passato addirittura alla doccia fredda, anzi gelata, del non poter nemmeno prendere parte alla corsa, per colpa dei danni riportati dalla sua vettura nell'ultimo tentativo della Q3 di ieri. Ha quasi dell'incredibile quanto accaduto. Passare dalla pole position sul circuito nel quale partire davanti a tutti fa enorme differenza, al doversi fermare già nel giro di allineamento pre-gara è ...

ScuderiaFerrari : POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - ScuderiaFerrari : UPDATE: Le prime analisi effettuate sul cambio della vettura di @Charles_Leclerc non hanno evidenziato danni gravi.… - rtl1025 : ??? Colpo di scena al gp di #F1 di Monaco, la #Ferrari di Charles #Leclerc ha avuto dei problemi, si è fermata.… - big_chiara : @Charles_Leclerc @Carlossainz55 @ScuderiaFerrari Charles sei un Campione con la C maiuscola, sei un buon esempio ????? - LeclercsThe : @Charles_Leclerc @Carlossainz55 @ScuderiaFerrari Charles sei grandissimo, bel gesto essere lì sotto al podio a cong… -