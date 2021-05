Congo: eruzione del vulcano Nyiragongo, migliaia di persone in fuga (Di domenica 23 maggio 2021) Congo: l’eruzione del vulcano Nyiragongo porta migliaia di persone in fuga dalla città di Goma. Allarme nelle Repubblica Democratica del Congo, ieri una violenta eruzione del vulcano Nyiragongo ha obbligato migliaia di persone alla fuga dalla città di Goma. Il vulcano Nyiragongo è uno dei più pericolosi al mondo, si trova ai circa 20 km L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 23 maggio 2021): l’delportadiindalla città di Goma. Allarme nelle Repubblica Democratica del, ieri una violentadelha obbligatodialladalla città di Goma. Ilè uno dei più pericolosi al mondo, si trova ai circa 20 km L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

