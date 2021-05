CHE TEMPO CHE FA: FAZIO FESTEGGIA LA VITTORIA (PULITA) DEI MANESKIN E DELL’ITALIA ALL’ESC 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) L’annunciato è arrivato poche ore fa. Fabio FAZIO ospita i MANESKIN a Che TEMPO Che Fa, alla prima apparizione tv dopo la splendida e PULITA VITTORIA all’Eurovision. “Questa sera vi aspettiamo tutti a #CTCF da @fabFAZIO per FESTEGGIAre i #MANESKIN e la loro straordinaria VITTORIA all’#Eurovision Song Contest FuocoApplaudire #escita”, così il comunicato del seguitissimo talk di Rai3. FAZIO sarà affiancato come ogni domenica da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ospiti della puntata: il Segretario del PD Enrico Letta; la senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 maggio 2021) L’annunciato è arrivato poche ore fa. Fabioospita ia CheChe Fa, alla prima apparizione tv dopo la splendida eall’Eurovision. “Questa sera vi aspettiamo tutti a #CTCF da @fabperre i #e la loro straordinariaall’#Eurovision Song Contest FuocoApplaudire #escita”, così il comunicato del seguitissimo talk di Rai3.sarà affiancato come ogni domenica da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ospiti della puntata: il Segretario del PD Enrico Letta; la senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di ...

