Che Tempo Che Fa anticipazioni: gli ospiti e i temi di Fabio Fazio (Di domenica 23 maggio 2021) anticipazioni e ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 23 maggio, in onda su Rai Tre dalle ore 20.00 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. anticipazioni Che Tempo Che Fa Domenica 23 maggio, dalle ore 20.00 su Rai Tre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il talk Che Tempo Che Fa. Come sempre, tantissimi ospiti per Fabio Fazio, affiancato alla conduzione da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. La prima parte della puntata sarà dedicata all’attualità, in particolare all’emergenza sanitaria da Covid-19. Non mancheranno le consuete rubriche del Professore e Virologo dell’Università Vita-San Raffaele di Milano, Roberto Burioni. E in seguito, quella dello scrittore e firma del Corriere della Sera, Roberto ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021)della puntata di CheChe Fa di domenica 23 maggio, in onda su Rai Tre dalle ore 20.00 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.CheChe Fa Domenica 23 maggio, dalle ore 20.00 su Rai Tre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il talk CheChe Fa. Come sempre, tantissimiper, affiancato alla conduzione da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. La prima parte della puntata sarà dedicata all’attualità, in particolare all’emergenza sanitaria da Covid-19. Non mancheranno le consuete rubriche del Professore e Virologo dell’Università Vita-San Raffaele di Milano, Roberto Burioni. E in seguito, quella dello scrittore e firma del Corriere della Sera, Roberto ...

