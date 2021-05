Cagliari, è emergenza parcheggi all’ospedale “SS Trinità”. (Di domenica 23 maggio 2021) Il sindacato degli infermieri “Nursing Up” denuncia l’imminente emergenza logistica che sta per abbattersi sull’ospedale Covid SS Trinità di Cagliari. Una disposizione a firma della Direzione della Assl Cagliari informa i lavoratori che a partire dal 24 Maggio i parcheggi dell’ospedale verranno interdetti ai lavoratori. Il Sindacato denuncia la mancata programmazione di soluzioni alternative finalizzate a garantire le aree di parcheggio indispensabili affinché centinaia di infermieri e altro personale possa quotidianamente prestare servizio. Il personale sanitario del SS Trinità che viene elogiato ogni giorno a parole per l’impegno e la professionalità dimostrata nella gestione ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Il sindacato degli infermieri “Nursing Up” denuncia l’imminentelogistica che sta per abbattersi sull’ospedale Covid SSdi. Una disposizione a firma della Direzione della Asslinforma i lavoratori che a partire dal 24 Maggio idell’ospedale verranno interdetti ai lavoratori. Il Sindacato denuncia la mancata programmazione di soluzioni alternative finalizzate a garantire le aree dio indispensabili affinché centinaia di infermieri e altro personale possa quotidianamente prestare servizio. Il personale sanitario del SSche viene elogiato ogni giorno a parole per l’impegno e la professionalità dimostrata nella gestione ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Il sindacato degli infermieri “Nursing Up” denuncia l’imminente emergenza logistica che sta per abbattersi sull’ospedale Covi… - AssoCare : Il sindacato degli infermieri “Nursing Up” denuncia l’imminente emergenza logistica che sta per abbattersi sull’osp… - vivere_sardegna : Sanità, Nursing Up: “Emergenza parcheggio ospedale Ss Trinità di Cagliari” - cagliaripad : Sanità, Nursing Up: “Emergenza parcheggio ospedale Ss Trinità di Cagliari” - legabasketfem : Nei Playout del Girone Sud di Serie A2 arriva la salvezza di Bolzano, che vince per la seconda volta di fila sul ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari emergenza Ultime Notizie Roma del 23 - 05 - 2021 ore 10:10 ...informazione Buongiorno dalle redazione Gabriella Luigi in studio il commissario per l'emergenza ...a ieri tre anticipi dell'ultima giornata di campionato Il Genoa ha vinto in trasferta sul Cagliari per ...

In Sardegna è emergenza truffe online: dai falsi sms alle assicurazioni virtuali Proprio la Questura dalla Questura di Cagliari arriva un elenco dettagliato delle truffe e nei raggiri più comuni e diffusi. Sms phishing La vittima riceve un sms dalla propria banca nel quale viene ...

Sanità, Nursing Up: "Emergenza parcheggio ospedale Ss Trinità di Cagliari" Cagliaripad Covid, vaccini: in Sardegna altro record, 23mila somministrazioni in 24 ore Finalmente migliora la prestazione sarda a livello nazionale: fra le regioni quella di ieri 22 maggio è stata la sesta migliore performance giornalieri per numero di dosi ogni 100mila abitanti ...

Covid, controlli in porti e aeroporti della Sardegna Tra le ore 18 del 21 maggio e le ore 18 del 22 maggio, sono stati effettuati 6.420 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 789 nell’aeroporto di Cagliari e 479 in quello di Alghero; 2.836 nel p ...

...informazione Buongiorno dalle redazione Gabriella Luigi in studio il commissario per l'...a ieri tre anticipi dell'ultima giornata di campionato Il Genoa ha vinto in trasferta sulper ...Proprio la Questura dalla Questura diarriva un elenco dettagliato delle truffe e nei raggiri più comuni e diffusi. Sms phishing La vittima riceve un sms dalla propria banca nel quale viene ...Finalmente migliora la prestazione sarda a livello nazionale: fra le regioni quella di ieri 22 maggio è stata la sesta migliore performance giornalieri per numero di dosi ogni 100mila abitanti ...Tra le ore 18 del 21 maggio e le ore 18 del 22 maggio, sono stati effettuati 6.420 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 789 nell’aeroporto di Cagliari e 479 in quello di Alghero; 2.836 nel p ...