Boxe: Josh Taylor è l'undisputed dei superleggeri

Notte magica per il "Tartan Tornado" che al Virgin Hotels Las Vegas di Las Vegas ha sconfitto Jose Ramirez (26-1-0; 17 KO), riunendo le cinture WBC, WBO, IBF, WBA sotto la sua egida. Il parere dei giudici è stato unanime, 114-112 per Tim Cheatam, Dave Moretti e Steve Weisfeld. L'incontro è stato comunque molto combattuto e ad avvantaggiare lo scozzese sono sicuramente stati efficaci i 2 conteggi che Ramirez ha subito al quinto e sesto round. Ora che Josh Taylor (17-0-0; 13 KO) è l'undisputed le prospettive per il futuro vedono lo scozzese in un ipotetico match con Terence "Bud" Crawford.

