Bologna-Juventus 1-4 | voti | highlights e tabellino

(Di domenica 23 maggio 2021) Vittoria schiacciante dellache abbatte ilper 4-1 e vola in Champions League grazie al pareggio del Napoli Sembrava impossibile, ma ce l’hanno fatta ed in pieno stile. Bianconeri abbattono ildi Mihajlovi? – che non aveva più nulla da chiedere a questa Serie A – con un poker che li L'articolo proviene da Inews.it.

In ballo ci sono due posti per tre squadre, con l'Atalanta di Gasperini già qualificata che fermando il Milan potrebbe spalancare le porte alla massima competizione europea alla Juventus. Il Napoli ...Tutto facile per la Juventus nel match della 38esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono scesi in campo nel match per la corsa Champions League contro il Bologna. E' stato un ...La Juventus è in Champions League. All'ultima occasione buona per restare aggrappati all'Europa che conta, i bianconeri si fanno trovare pronti, battono 4-1 il Bologna e sfruttano il pareggio del Napoli ...