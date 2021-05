Bologna, Bigon: «Nessun problema con Mihajlovic. Ma parleremo» (Di domenica 23 maggio 2021) Bigon a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima di Bologna Juventus, sfida valida per la 38esima giornata di campionato Riccardo Bigon ha parlato a Dazn prima di Bologna-Juventus. Le dichiarazioni del direttore sportivo rossoblù. ALLENATORE – «Certamente a fine stagione ci si prende qualche giorno per riordinare le idee e fare il punto della situazione e insieme andare avanti. Nel giro di pochi tempo decideremo. Mihajlovic? Non penso ci siano problemi, abbiamo più volte espresso soddisfazione reciproca». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021)a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima diJuventus, sfida valida per la 38esima giornata di campionato Riccardoha parlato a Dazn prima di-Juventus. Le dichiarazioni del direttore sportivo rossoblù. ALLENATORE – «Certamente a fine stagione ci si prende qualche giorno per riordinare le idee e fare il punto della situazione e insieme andare avanti. Nel giro di pochi tempo decideremo.? Non penso ci siano problemi, abbiamo più volte espresso soddisfazione reciproca». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Terminato a Coverciano il corso per Ds: 144 ore di lezione a cura di numerosi professionisti del mondo calcistico ... Federico Cherubini; il team manager della Sampdoria, Alberto Marangon; l'attuale presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani; il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon; il ...

Bologna, Bigon: "Mihajlovic resta? Bella domanda, il futuro è tracciato" Riccardo Bigon parla del futuro di Sinisa Mihajlovic e di Tomiyasu: ecco le parole del dirigente del Bologna prima della gara col Verona Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Verona - Bologna. SORIANO NON CONVOCATO IN NAZIONALE - "Roberto ha senso portarlo se ci credi, se è uno ...

Bologna, Bigon: «Nessun problema con Mihajlovic. Ma parleremo» Calcio News 24 Bigon: “Amo Bologna e il Bologna. Ruolo del Ds? Vivo nel dubbio” Lunga intervista sul Resto del Carlino per il Ds del Bologna Riccardo Bigon, il quale ha risposto alle domande di Giorgio Comaschi: "Diciamo che sento di più la necessità della gente di trovare un col ...

Calciomercato Bologna: Arnautovic e Lamela prossimi acquisti Marko Arnautovic ed Erik Lamela sono gli obiettivi di mercato del Bologna per dare l'assalto all'Europa League. La ...

