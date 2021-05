Atletica, Roberta Bruni firma il record italiano nel salto con l’asta! 4.70 e pass per le Olimpiadi (Di domenica 23 maggio 2021) Roberta Bruni ha firmato il nuovo record italiano del salto con l’asta. L’azzurra si è resa protagonista di un bel 4.70 a Rieti, ha ritoccato di dieci centimetri il primato nazionale che aveva pareggiato lo scorso 15 maggio a Firenze. La 27enne, che pochi minuti prima dell’exploit si era già migliorata superando 4.62 metri, ha anche ottenuto il minimo per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il risultato è stato ottenuto al secondo tentativo valido, poi ha provato addirittura 4.80 fallendo però le tre occasioni a disposizione. La carabiniera, che nel prossimo weekend sarà impegnata agli Europei a squadre (la vecchia Coppa Europa) in quel di Chorzow, sembra avere ritrovato il giusto smalto e la corretta convinzione per puntare a traguardi prestigiosi. Non va dimenticato che la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)hato il nuovodelcon l’asta. L’azzurra si è resa protagonista di un bel 4.70 a Rieti, ha ritoccato di dieci centimetri il primato nazionale che aveva pareggiato lo scorso 15 maggio a Firenze. La 27enne, che pochi minuti prima dell’exploit si era già migliorata superando 4.62 metri, ha anche ottenuto il minimo per ledi Tokyo 2021. Il risultato è stato ottenuto al secondo tentativo valido, poi ha provato addirittura 4.80 fallendo però le tre occasioni a disposizione. La carabiniera, che nel prossimo weekend sarà impegnata agli Europei a squadre (la vecchia Coppa Europa) in quel di Chorzow, sembra avere ritrovato il giusto smalto e la corretta convinzione per puntare a traguardi prestigiosi. Non va dimenticato che la ...

