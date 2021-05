Antonio Di Fazio, altre tre giovani donne denunciano di essere state vittime del manager arrestato per stupro e sequestro di persona (Di domenica 23 maggio 2021) Gli inquirenti lo avevano scoperto analizzando i telefoni di quello che il giudice per le indagini preliminari di Milano, Chiara Valori, ha definito “novello Barbablù”. Le vittime di Antonio Di Fazio, imprenditore del settore farmaceutico, arrestato dai carabinieri per stordito, violentato e fotografato una 21enne, sono almeno cinque. Dopo l’arresto gli investigatori avevano lanciato un appello a chi avesse avuto un appuntamento di lavoro con l’uomo e aver subito uno stordimento inspiegabile. E così sono tre al momento le ragazze che si sono fatte avanti per denunciare di essere state vittime di Fazio. Le giovani, da quanto si è saputo, sarebbero alcune di quelle di cui il manager conservava le immagini nel suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Gli inquirenti lo avevano scoperto analizzando i telefoni di quello che il giudice per le indagini preliminari di Milano, Chiara Valori, ha definito “novello Barbablù”. LediDi, imprenditore del settore farmaceutico,dai carabinieri per stordito, violentato e fotografato una 21enne, sono almeno cinque. Dopo l’arresto gli investigatori avevano lanciato un appello a chi avesse avuto un appuntamento di lavoro con l’uomo e aver subito uno stordimento inspiegabile. E così sono tre al momento le ragazze che si sono fatte avanti per denunciare didi. Le, da quanto si è saputo, sarebbero alcune di quelle di cui ilconservava le immagini nel suo ...

SkyTG24 : Manager arrestato a Milano per violenza sessuale, altre tre ragazze pronte a denunciare - sologiuma : RT @fattoquotidiano: Antonio Di Fazio, altre tre giovani donne denunciano di essere state vittime del manager arrestato per stupro e seques… - anto5stars : RT @fattoquotidiano: Antonio Di Fazio, altre tre giovani donne denunciano di essere state vittime del manager arrestato per stupro e seques… - max65bo : RT @Virus1979C: Antonio Di Fazio, altre tre giovani donne denunciano di essere state vittime del manager arrestato per stupro e sequestro d… - frau101_f : RT @Virus1979C: Antonio Di Fazio, altre tre giovani donne denunciano di essere state vittime del manager arrestato per stupro e sequestro d… -